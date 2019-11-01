Российские школьники назвали Китай самым дружественным государством

Участвовали 1057 человек от 10 до 18 лет в 52 городах и регионах России. 35,6% опрошенных школьников посчитали, что на первом месте в списке стран, с которыми у России установились дружеские отношения, находится Китай. 11,6% отдали предпочтение Беларуси, 9,4% - Казахстану и 5,4% - Японии. 58,9% опрошенных считают, что хуже всего относятся к России в США.