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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Российские школьники назвали Китай самым дружественным государством

14:29 01.11.2019 (обновлено: 14:31 01.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Китай - самое дружественное по отношению к РФ государство, показал сентябрьский опрос российских школьников, проведённый компанией "Михайлов и Партнёры".
Участвовали 1057 человек от 10 до 18 лет в 52 городах и регионах России. 35,6% опрошенных школьников посчитали, что на первом месте в списке стран, с которыми у России установились дружеские отношения, находится Китай. 11,6% отдали предпочтение Беларуси, 9,4% - Казахстану и 5,4% - Японии. 58,9% опрошенных считают, что хуже всего относятся к России в США.
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Россия-Китай: ГлавноеОбщество
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