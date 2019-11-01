Пушков ответил на заявление о выплате Киеву "репараций"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал требующему от России "репарации" украинскому министру взыскать деньги на восстановление Донбасса с экс-президента Украины Петра Порошенко и других авторов военной операции в Донбассе.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона. Точную сумму, необходимую для восстановления региона, министр называть не стал.
"Репарации за восстановление Донбасса должны платить те, кто его разрушил. Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с Порошенко, Турчинова, Яценюка и других авторов АТО (военная операция в Донбассе - ред.). Тогда он обратится точно по адресу", - написал он в Twitter.
Репарации за восстановление Донбасса должны платить те, кто его разрушил. Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с Порошенко, Турчинова, Яценюка и других авторов АТО. Тогда он обратится точно по адресу.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 1, 2019
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.