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РИА Новости

Пушков ответил на заявление о выплате Киеву "репараций"

14:28 01.11.2019 (обновлено: 16:50 01.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал требующему от России "репарации" украинскому министру взыскать деньги на восстановление Донбасса с экс-президента Украины Петра Порошенко и других авторов военной операции в Донбассе.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона. Точную сумму, необходимую для восстановления региона, министр называть не стал.
Руслан Бальбек
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"Репарации за восстановление Донбасса должны платить те, кто его разрушил. Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с Порошенко, Турчинова, Яценюка и других авторов АТО (военная операция в Донбассе - ред.). Тогда он обратится точно по адресу", - написал он в Twitter.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Олег Морозов
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28691537
Обсудить 10
Владислав КриклийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныАлексей ПушковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
России новых нахлебников и даром не нать, только Донбасса и не хватало для полного счастья...((
1 ноября, 15:50
Брэд Питт-Буль
15101124
Россия восстановит. Но Донбасс в этом случае никогда не будет украинским.
1 ноября, 15:21
АГАлександр Горшенин
3900002
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