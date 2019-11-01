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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Посылки AliExpress теперь выдают в "Пятерочке", "Перекрестке" и "Карусели"

14:25 01.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБрендированная витрина с товарами китайского онлайн-магазина AliExpress
Брендированная витрина с товарами китайского онлайн-магазина AliExpress
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Заказанное на "Алиэкспрессе" москвичам теперь можно забирать в супермаркетах сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Посылки выдаются через постаматы в магазинах или специальные сейфы: необходимо назвать код, полученный в SMS или по почте.
Все три сети входят в X5 Retail Group. Её сотрудники получают посылки со склада Alibaba Group и доставляют в магазины.
Ранее стало известно о планах холдинга USM, сотового оператора "МегаФон", интернет-компании Mail.ru Group, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и китайской платежной системы AliPay создать совместное финансовое предприятие. Структура обеспечит обработку платежей электронных кошельков и сможет оказывать финансовые услуги для клиентов AliExpress Russia.
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Россия-Китай: ГлавноеПятерочка (сеть магазинов)X5 Retail GroupКитайЭкономика
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