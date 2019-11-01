Посылки AliExpress теперь выдают в "Пятерочке", "Перекрестке" и "Карусели"

МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Заказанное на "Алиэкспрессе" москвичам теперь можно забирать в супермаркетах сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Посылки выдаются через постаматы в магазинах или специальные сейфы: необходимо назвать код, полученный в SMS или по почте.
Все три сети входят в X5 Retail Group. Её сотрудники получают посылки со склада Alibaba Group и доставляют в магазины.
Ранее стало известно о планах холдинга USM, сотового оператора "МегаФон", интернет-компании Mail.ru Group, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и китайской платежной системы AliPay создать совместное финансовое предприятие. Структура обеспечит обработку платежей электронных кошельков и сможет оказывать финансовые услуги для клиентов AliExpress Russia.