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РИА Новости

Цемах рассматривает возможность обратиться в международные суды

14:25 01.11.2019 (обновлено: 17:24 01.11.2019)
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© Фото предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© Фото предоставлено родственниками Владимира Цемаха
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экс-командир одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзиского Boeing в Донбассе, заявил, что считает свое похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность пожаловаться на него в международные суды.
В июне сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре Цемах вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.
"Я считаю, это акт терроризма украинского государства по отношению ко мне", - заявил Цемах в интервью журналисту Кириллу Вышинскому в рамках многосерийного документального фильма "Люди Донбасса".
По словам Цемаха, сотрудники СБУ, чтобы перевести его на подконтрольную Киеву территорию, вкололи ему какой-то транквилизатор. "Два транквилизатора они мне вкололи дома и один перед Донецком, третий. Отходил, наверное, еще неделю после этого. Я непривыкший к таким препаратам", - рассказал Цемах.
Люди Донбасса — новый проект Кирилла Вышинского. Владимир Цемах
Вчера, 14:00Люди Донбасса
Владимир Цемах: Я не считаю себя террористом. Я защищал свой дом
В результате он практически не владел своим телом. "Ноги подгибались. Я даже, когда сажали в кресло-каталку, не смог сам ногу поставить на ступеньку. Ногу поднимали. Она отрывалась от земли сантиметров на пять, не больше", - вспоминает Цемах.
Отвечая на вопрос, собирается ли он обращаться в международные суды, Цемах сказал: "Рассматриваю такую возможность".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
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Владимир ЦемахКирилл ВышинскийMH17. РасследованиеДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныНидерландыВ мире
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