Цемах рассматривает возможность обратиться в международные суды

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экс-командир одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Экс-командир одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах , которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзиского Boeing в Донбассе, заявил, что считает свое похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность пожаловаться на него в международные суды.

В июне сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре Цемах вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.

"Я считаю, это акт терроризма украинского государства по отношению ко мне", - заявил Цемах в интервью журналисту Кириллу Вышинскому в рамках многосерийного документального фильма "Люди Донбасса"

По словам Цемаха, сотрудники СБУ, чтобы перевести его на подконтрольную Киеву территорию, вкололи ему какой-то транквилизатор. "Два транквилизатора они мне вкололи дома и один перед Донецком, третий. Отходил, наверное, еще неделю после этого. Я непривыкший к таким препаратам", - рассказал Цемах.

В результате он практически не владел своим телом. "Ноги подгибались. Я даже, когда сажали в кресло-каталку, не смог сам ногу поставить на ступеньку. Ногу поднимали. Она отрывалась от земли сантиметров на пять, не больше", - вспоминает Цемах.

Отвечая на вопрос, собирается ли он обращаться в международные суды, Цемах сказал: "Рассматриваю такую возможность".

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.