Лавров проведет переговоры с главой МИД Греции

ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 6 ноября в Москве переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"6 ноября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Греции, который посетит нашу страну с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте начала работы нового правительства Греции, которое было сформировано в июле текущего года", - сообщила Захарова на брифинге.
Она отметила, что внимание будет также уделено вопросам международной и региональной повестки с акцентом на ситуацию в восточном Средиземноморье и на Балканах.