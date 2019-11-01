Лавров проведет переговоры с главой МИД Греции

"6 ноября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Греции, который посетит нашу страну с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте начала работы нового правительства Греции, которое было сформировано в июле текущего года", - сообщила Захарова на брифинге.