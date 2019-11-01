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РИА Новости

Лавров проведет переговоры с главой МИД Греции

14:24 01.11.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 6 ноября в Москве переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"6 ноября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Греции, который посетит нашу страну с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте начала работы нового правительства Греции, которое было сформировано в июле текущего года", - сообщила Захарова на брифинге.
Она отметила, что внимание будет также уделено вопросам международной и региональной повестки с акцентом на ситуацию в восточном Средиземноморье и на Балканах.
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Мария ЗахароваНикос ДендиасСергей ЛавровМИД РФГрецияРоссияПолитика
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