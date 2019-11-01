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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китайцы построят в Чувашии молочно-товарную ферму

14:20 01.11.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКоровы на молочной ферме. Архивное фото
Коровы на молочной ферме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Китайские инвесторы планируют построить в Чувашии молочно-товарную ферму.
В Шумерлинском районе ими уже арендовано порядка 2 тысяч гектаров земли. В будущем к проекту, по плану, присоединятся земли в Аликовском и Красночетайском районах. Ранее уже сообщалось об аренде гражданами КНР более 5 тысяч гектаров в Порецком районе и около 2 тысяч в Шумерлинском. Общей объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей, из которых уже переведены порядка 800 миллионов рублей. Сейчас готовится новый транш в 500 миллионов рублей, которые пойдут на строительство молочно-товарной фермы и проектирование молочного завода и логистического центра.
В каких конкретно районах разместятся молокозавод и убойный цех пока неизвестно. Сейчас правительство республики ведет поиск земель. При этом все участки должны быть переведены в земли промышленного назначения. В случае открытия молокозавода будет создано более 200 новых рабочих мест с зарплатой выше средней по республике, заверяют власти.

"Намерения серьезные, инвестиции именно в аграрный центр будут самые большие. Это будет одна из самых крупных компаний в регионе", – сказал глава чувашского правительства Иван Моторин.

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