Китайцы построят в Чувашии молочно-товарную ферму

В Шумерлинском районе ими уже арендовано порядка 2 тысяч гектаров земли. В будущем к проекту, по плану, присоединятся земли в Аликовском и Красночетайском районах. Ранее уже сообщалось об аренде гражданами КНР более 5 тысяч гектаров в Порецком районе и около 2 тысяч в Шумерлинском. Общей объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей, из которых уже переведены порядка 800 миллионов рублей. Сейчас готовится новый транш в 500 миллионов рублей, которые пойдут на строительство молочно-товарной фермы и проектирование молочного завода и логистического центра.