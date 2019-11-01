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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения

14:20 01.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения в регионе, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед.
"Мы не хотим, чтобы американцы контролировали эти (нефтяные) месторождения", - заявила Ахмед. "Это просто обсуждение, на месте ничего не происходит", - добавила она, отвечая на вопрос, ведутся ли обсуждения по этому поводу с американской стороной.
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Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что намерение США эксплуатировать нефтяные месторождения в Сирии является незаконным и Москва будет отстаивать эту позицию в контактах с Вашингтоном.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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Война в СирииИльхам АхмедВоенная операция Турции в СирииМарк ЭсперСирияСШАВ мире
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