ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения в регионе, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения в регионе, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед

"Мы не хотим, чтобы американцы контролировали эти (нефтяные) месторождения", - заявила Ахмед. "Это просто обсуждение, на месте ничего не происходит", - добавила она, отвечая на вопрос, ведутся ли обсуждения по этому поводу с американской стороной.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что намерение США эксплуатировать нефтяные месторождения в Сирии является незаконным и Москва будет отстаивать эту позицию в контактах с Вашингтоном.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" , которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.