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РИА Новости

Водителей-иностранцев могут начать штрафовать за нарушения ПДД в 2020 году

14:19 01.11.2019 (обновлено: 15:08 01.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Машины с иностранными номерами могут начать штрафовать за нарушения ПДД в России в 2020 году, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.
"Я думаю, мы в течение следующего года этот вопрос закроем. У нас перестанут безнаказанно ездить коллеги наши перевозчики (из других стран - ред.), и российские перевозчики перестанут быть в уязвимом положении по сравнению со своими зарубежными коллегами", - сказал Акимов, отвечая на вопрос, когда в РФ заработает система штрафования машин с иностранными номерами.
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"Это системный вопрос, который требует сложной координации федеральных служб, занимающихся не только контролем соблюдения правил безопасности дорожного движения, но и весогабаритного контроля. ... Он, безусловно, связан с органами, которые контролируют пересечения государственной границы, с взаимодействием с нашими партнерами по ЕЭАС особенно там, ... где у нас транспортные средства бесшовно пересекают госграницу", - добавил он.
Система взимания штрафов за нарушение ПДД с иностранных граждан заработает в России после объединения баз данных таможни, пограничников и МВД, сообщал РИА Новости в июле глава ГИБДД Михаил Черников.
По его словам, для эффективной работы необходимо интегрировать все базы данных, которые при въезде аккумулируются у таможенных и пограничных органов, в федеральную информационную систему, которая создана в Госавтоинспекции.
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ГосавтоинспекцияМихаил ЧерниковМаксим АкимовГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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