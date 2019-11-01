Водителей-иностранцев могут начать штрафовать за нарушения ПДД в 2020 году

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Машины с иностранными номерами могут начать штрафовать за нарушения ПДД в России в 2020 году, заявил журналистам вице-премьер РФ Машины с иностранными номерами могут начать штрафовать за нарушения ПДД в России в 2020 году, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов

"Я думаю, мы в течение следующего года этот вопрос закроем. У нас перестанут безнаказанно ездить коллеги наши перевозчики (из других стран - ред.), и российские перевозчики перестанут быть в уязвимом положении по сравнению со своими зарубежными коллегами", - сказал Акимов, отвечая на вопрос, когда в РФ заработает система штрафования машин с иностранными номерами.

"Это системный вопрос, который требует сложной координации федеральных служб, занимающихся не только контролем соблюдения правил безопасности дорожного движения, но и весогабаритного контроля. ... Он, безусловно, связан с органами, которые контролируют пересечения государственной границы, с взаимодействием с нашими партнерами по ЕЭАС особенно там, ... где у нас транспортные средства бесшовно пересекают госграницу", - добавил он.

Система взимания штрафов за нарушение ПДД с иностранных граждан заработает в России после объединения баз данных таможни, пограничников и МВД, сообщал РИА Новости в июле глава ГИБДД Михаил Черников.