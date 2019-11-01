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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань завершила уборку винограда

14:19 01.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСбор винограда
Сбор винограда
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сбор винограда. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Краснодарский край завершил уборку винограда, собрано более 212 тысяч тонн ягоды, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"На Кубани завершилась уборка винограда. В этом году мы собрали более 212 тысяч тонн янтарной ягоды, ее средняя урожайность превышает 100 центнеров с гектара – это хороший результат", - сказал Кондратьев. По его словам, "богатый урожай собрали все виноградарские районы": Темрюкский, Крымский, Анапа, Геленджик, Новороссийск.
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"Кстати, сегодня виноградарством начал активно заниматься и Ейский район. За последние четыре года там появилось порядка 700 гектаров виноградных плантаций", - добавил глава края. Он уточнил, что в целом по краю за этот период было заложено 5,9 тысячи гектар новых виноградников.
"Буквально через две недели виноградари приступят к очередной высадке саженцев. Выращивание винограда – это сложный и кропотливый труд, который нуждается в поддержке, прежде всего, финансовой. Чтобы виноградари могли увеличивать площадь насаждений, только в этом году на закладку молодых виноградников и питомниководство мы выделяем более 850 миллионов рублей", - отметил глава региона.
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"Благодаря этому мы можем наращивать производство качественного кубанского вина, которое все больше пользуется спросом не только на российском, но и на международном рынке", - пояснил Кондратьев.
По его данным, с начала текущего года кубанские предприятия выпустили 17,2 миллиона декалитров винодельческой продукции – это почти на 7% больше прошлогодних показателей.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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