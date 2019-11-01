Кубань завершила уборку винограда

"Буквально через две недели виноградари приступят к очередной высадке саженцев. Выращивание винограда – это сложный и кропотливый труд, который нуждается в поддержке, прежде всего, финансовой. Чтобы виноградари могли увеличивать площадь насаждений, только в этом году на закладку молодых виноградников и питомниководство мы выделяем более 850 миллионов рублей", - отметил глава региона.