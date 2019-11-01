ЛНР и Украина завершили отвод сил в Золотом

Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области, где происходит отвод сил бойцов подразделений ЛНР

"Следующая часть — это верификация — отслеживание, проверка под наблюдением специальной миссии ОБСЕ доклада об отводе. Они с помощью беспилотных летательных аппаратов проверяют зеркально: и наши, и силы противника, действительно ли они отведены", — заявил начальник пресс-центра Операции объединенных сил Андрей Агеев.

Он добавил, что в следующие 30 дней будут разбирать сооружения, на которых находились ВСУ, также под контролем Организации по безопасности и сотрудничеству демонтируют позиции ополченцев.

Завершение процесса разведения сил также подтвердил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.

Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016-м, в Станице Луганской — в июне 2019 года. Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

Первого октября, на встрече контактной группы в Минске, стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на 9-е число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.