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РИА Новости

ЛНР и Украина завершили отвод сил в Золотом

14:18 01.11.2019 (обновлено: 21:11 01.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области, где происходит отвод сил бойцов подразделений ЛНР
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области, где происходит отвод сил бойцов подразделений ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Украинские военные и Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завершили отвод сил и средств у города Золотое в Донбассе.

"Следующая часть — это верификация — отслеживание, проверка под наблюдением специальной миссии ОБСЕ доклада об отводе. Они с помощью беспилотных летательных аппаратов проверяют зеркально: и наши, и силы противника, действительно ли они отведены", — заявил начальник пресс-центра Операции объединенных сил Андрей Агеев.

Он добавил, что в следующие 30 дней будут разбирать сооружения, на которых находились ВСУ, также под контролем Организации по безопасности и сотрудничеству демонтируют позиции ополченцев.
Завершение процесса разведения сил также подтвердил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
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Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016-м, в Станице Луганской — в июне 2019 года. Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
Первого октября, на встрече контактной группы в Минске, стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на 9-е число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое начался 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует в понедельник, 4 ноября.
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