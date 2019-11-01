Зарезавший женщину в Подмосковье совершил суицид в СИЗО, сообщает источник

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зарезавший женщину на глазах у ее дочери в июле этого года Артем Шустов совершил суицид в следственном изоляторе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Артем Шустов 26 июля нанес женщине не менее 20 ножевых ранений на детской площадке на глазах у ее дочери в подмосковном Раменском.

"Шустов, убивший в Раменском женщину на детской площадке, покончил с собой в изоляторе СИЗО-3 в Подмосковье", - сообщил собеседник агентства.

"Проводится проверка по факту обнаружения 30 октября тела следственно-арестованного с признаками удушья в банно-прачечном комплексе ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Московской области. По предварительным данным, мужчина без признаков жизни был обнаружен другими следственно-арестованными во время помывки", - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Отмечается, что в настоящее время опрошены сотрудники дежурной смены СИЗО-3, проведен осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.