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РИА Новости

Зарезавший женщину в Подмосковье совершил суицид в СИЗО, сообщает источник

14:13 01.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКоридор в учреждении службы исполнения наказаний
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зарезавший женщину на глазах у ее дочери в июле этого года Артем Шустов совершил суицид в следственном изоляторе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Артем Шустов 26 июля нанес женщине не менее 20 ножевых ранений на детской площадке на глазах у ее дочери в подмосковном Раменском.
"Шустов, убивший в Раменском женщину на детской площадке, покончил с собой в изоляторе СИЗО-3 в Подмосковье", - сообщил собеседник агентства.
Следственный комитет инициировал проверку по факту суицида.
"Проводится проверка по факту обнаружения 30 октября тела следственно-арестованного с признаками удушья в банно-прачечном комплексе ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Московской области. По предварительным данным, мужчина без признаков жизни был обнаружен другими следственно-арестованными во время помывки", - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Отмечается, что в настоящее время опрошены сотрудники дежурной смены СИЗО-3, проведен осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как добавили в пресс-службе подмосковного УФСИН России, на место происшествия была вызвана "скорая", медики которой констатировали смерть мужчины. Предполагается, что арестованный совершил суицид. Отмечается, что конфликтов с сокамерниками и сотрудниками СИЗО у него не было.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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