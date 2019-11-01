В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за усиления ветра

КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за усиления ветра до 27 метров в секунду введён в Новороссийске, сообщил глава города Игорь Дяченко.
"По данным Гидрометеобюро Новороссийска в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду. Ввели режим "Повышенной готовности" для всех служб, сил и средств городского звена РС ЧС", - написал Дяченко в своём Instagram.
Он также отметил, что поручил развернуть штаб по предупреждению ЧС в каждом внутригородском районе и сельском округе и привести в полную готовность спецтехнику.