Платные парковки принесли Москве более 26 миллиардов рублей за семь лет

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Свыше 26 миллиардов рублей получила Москва с момента введения платных парковок в 2012 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
"За семь лет поступило 26,3 миллиарда рублей. В 2018 году за счет собранных средств с платных парковок было благоустроено более 1500 дворов", - заявили в пресс-службе.
Первые платные парковки в Москве появились ровно 7 лет назад: 1 ноября 2012 года в рамках пилотного проекта на улицах Петровка, Каретный ряд и на близлежащих переулках появилось 558 платных мест. Проект был признан успешным, столичное парковочное пространство продолжило развиваться дальше. На данный момент в Москве организовано свыше 81,8 тысячи платных парковок.
Как отметили в АМПП, за 7 лет автомобилисты перестали парковаться на тротуарах и газонах, оставлять автомобили на проезжей части, создавая помехи другим транспортным средствам и пешеходам.
"Автомобилисты, приезжающие в центральную часть города, получили больше возможностей найти свободное парковочное место. Кроме того, сокращение "блуждающего" трафика, создаваемого водителями, находящимися в поисках свободного места, позволяет уменьшать перепробеги транспорта и интенсивность движения, снижать количество загрязняющих выбросов и общий уровень шума городских улиц", - отметили в пресс-службе.