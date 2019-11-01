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РИА Новости

Меркель проведет встречу с Помпео восьмого ноября в Берлине

14:04 01.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 1 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 8 ноября примет госсекретаря США Майка Помпео в Берлине, на повестке дня двусторонние отношения и актуальные международные вопросы, заявила представитель кабмина ФРГ.

"Также в пятницу канцлер в 15.00 (17.00 мск) примет госсекретаря США Майка Помпео в канцелярии. В центре беседы будут двусторонние отношения, а также актуальные международные вопросы. Госсекретарь США во время своего пребывания в Германии также проведет встречи с главой МИД, министрами обороны и финансов", - заявила представительница правительства на брифинге в пятницу.

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Майк ПомпеоАнгела МеркельГерманияСШАБерлин (город)В мире
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