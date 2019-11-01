Меркель проведет встречу с Помпео восьмого ноября в Берлине

"Также в пятницу канцлер в 15.00 (17.00 мск) примет госсекретаря США Майка Помпео в канцелярии. В центре беседы будут двусторонние отношения, а также актуальные международные вопросы. Госсекретарь США во время своего пребывания в Германии также проведет встречи с главой МИД, министрами обороны и финансов", - заявила представительница правительства на брифинге в пятницу.