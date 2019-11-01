В ГД главу Ульяновской области попросили разъяснить слова об отстреле собак

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что направит депутатские запросы главе Ульяновской области Сергею Морозову , а также председателю заксобрания региона с требованием пояснить появившееся предложение об отстреле собак, кошек и ворон.

Ранее на сайте минприроды и цикличной экономики Ульяновской области сообщалось, что изменения в закон о регулировании вопросов в сфере охоты и охотничьего хозяйства обсуждались на прошедшем охотсовете региона под председательством министра Дмитрия Федорова. В частности к охотничьим видам, на которые разрешена охота в рамках регулирования численности, предлагалось отнести бродячих беспородных собак и кошек, серых ворон и бакланов. Указывалось, что члены охотсовета Ульяновской области единогласно поддержали изменения.

Бурматов напомнил, что отстрел безнадзорных животных противозаконен, поскольку противоречит статье 17 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными", а отнесение кошек и собак к охотничьим видам животных незаконен, поскольку противоречит статье 11 Федерального закона "Об охоте".

"Как можно было предложить такую инициативу, противоречащую не только сразу двум федеральным законам, но и принципам гуманности, а также элементарного здравого смысла (ну какие кошки "охотничий ресурс", ну бред же), я не понимаю", - возмутился парламентарий на своей странице в Instagram