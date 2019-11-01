Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T14:02Z
https://ria.ru/20191101/1560490286.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/145491/19/1454911963_0:0:2980:1677_1036x0_80_0_0_4912e5fd2c37af4963efca908d72da4a.jpg
РИА Новости

В ГД главу Ульяновской области попросили разъяснить слова об отстреле собак

14:02 01.11.2019
1116
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что направит депутатские запросы главе Ульяновской области Сергею Морозову, а также председателю заксобрания региона с требованием пояснить появившееся предложение об отстреле собак, кошек и ворон.
Ранее на сайте минприроды и цикличной экономики Ульяновской области сообщалось, что изменения в закон о регулировании вопросов в сфере охоты и охотничьего хозяйства обсуждались на прошедшем охотсовете региона под председательством министра Дмитрия Федорова. В частности к охотничьим видам, на которые разрешена охота в рамках регулирования численности, предлагалось отнести бродячих беспородных собак и кошек, серых ворон и бакланов. Указывалось, что члены охотсовета Ульяновской области единогласно поддержали изменения.
Собака в приюте для бездомных собак
13 октября, 08:00РИА Новости
"Пока не умрет". Что не так с законом о защите животных
Бурматов напомнил, что отстрел безнадзорных животных противозаконен, поскольку противоречит статье 17 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными", а отнесение кошек и собак к охотничьим видам животных незаконен, поскольку противоречит статье 11 Федерального закона "Об охоте".
"Как можно было предложить такую инициативу, противоречащую не только сразу двум федеральным законам, но и принципам гуманности, а также элементарного здравого смысла (ну какие кошки "охотничий ресурс", ну бред же), я не понимаю", - возмутился парламентарий на своей странице в Instagram.
"Мы сейчас сделаем все для того, чтобы эту противоречащую сразу нескольким законам глупость заблокировать: депутатские запросы будут направлены губернатору региона Сергею Морозову, председателю законодательного собрания региона, а также в прокуратуру", - добавил депутат.
Собаки в приюте для бездомных животных
25 октября, 03:30РИА Новости
Обновленный КоАП дополнят пунктами о жестоком обращении с животными
1810018
Обсудить 0
Сергей Морозов (политик)Госдума РФВладимир БурматовУльяновская областьОбщество
Рекомендуем
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Небензя назвал инцидент с избиением дипломата в Косово шокирующим
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
LIVE: Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области
Встреча Путина с жителями Калининградской области. Прямая трансляция
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Свадьба
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния