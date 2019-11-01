Влияние погоды на давление человека не доказано, заявил Вильфанд

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Связь самочувствия с погодой доказана только в тех случаях, когда продолжительный дождь, низкие температуры и ветер приводят к простудным заболеваниям; зависимость артериального давления у человека от погоды не доказана, сказал журналистам в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Крайне редко появляются публикации в серьезных журналах, в которых доказывалось бы влияние изменчивости погоды на состояние гипо- или гипертоников, а вот почему-то бытует такое мнение... известен пока только один факт, когда погода (влияет): температура очень низкая, идёт беспрестанный дождь, ветер наблюдается, тогда действительно люди часто простужаются. Больше пока никаких фактов о влиянии погоды на человека нет", - сказал Вильфанд.
Он привел в пример исследование, когда учёные оставили людей без информации о погоде и выяснили, насколько жалобы на здоровье коррелируют с ее изменчивостью. Связь исследователям найти не удалось.
Вильфанд также добавил, что следует различать влияние погоды на здоровье людей и влияние изменения климата. В случае с изменением климата рассматриваются долгосрочные периоды воздействия на организм человека: например, несомненно негативное влияние волн тепла на состояние здоровье людей.