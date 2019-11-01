Влияние погоды на давление человека не доказано, заявил Вильфанд

"Крайне редко появляются публикации в серьезных журналах, в которых доказывалось бы влияние изменчивости погоды на состояние гипо- или гипертоников, а вот почему-то бытует такое мнение... известен пока только один факт, когда погода (влияет): температура очень низкая, идёт беспрестанный дождь, ветер наблюдается, тогда действительно люди часто простужаются. Больше пока никаких фактов о влиянии погоды на человека нет", - сказал Вильфанд.