В Верхневолжье до конца года останется усиленная группировка энергетиков

ТВЕРЬ, 1 ноя - РИА Новости. Усиленная группировка сил и средств, задействованная в работах по восстановлению нарушенного непогодой электроснабжения Тверской области, останется в регионе до конца года для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
В ночь с воскресенья на понедельник на область обрушился ураганный ветер, нарушивший энергоснабжение региона.
В пятницу губернатор провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.
Глава региона поставил задачу продолжать работать для обеспечения надежного электроснабжения тверичан.
"Главная задача – продолжать вместе трудиться для обеспечения электроснабжением всех жителей Тверской области. Прошу энергетиков и всех задействованных в работе, в том числе глав муниципалитетов, быть внимательными, продолжать работу по информированию населения о ситуации, ходе восстановительных работ", – сказал Руденя, выступая на комиссии.
По последним оперативным данным, все основные линии, обеспечивающие электроснабжение потребителей Верхневолжья, введены в эксплуатацию.
По сообщению пресс-службы областного правительства, в области в круглосуточном режиме продолжает работать группировка сил – 282 бригады, 1250 человек, 410 единиц техники. В регион также дополнительно прибыли 19 линейных бригад Россетей, специализирующихся на линиях высокого напряжения. Сейчас энергетики находятся в режиме оперативных переключений,
связанных с переходом на основные схемы питания. Также отрабатываются
отдельные заявки от потребителей от ряда районов.
связанных с переходом на основные схемы питания. Также отрабатываются
отдельные заявки от потребителей от ряда районов.