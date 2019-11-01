В Верхневолжье до конца года останется усиленная группировка энергетиков

"Главная задача – продолжать вместе трудиться для обеспечения электроснабжением всех жителей Тверской области. Прошу энергетиков и всех задействованных в работе, в том числе глав муниципалитетов, быть внимательными, продолжать работу по информированию населения о ситуации, ходе восстановительных работ", – сказал Руденя, выступая на комиссии.

По сообщению пресс-службы областного правительства, в области в круглосуточном режиме продолжает работать группировка сил – 282 бригады, 1250 человек, 410 единиц техники. В регион также дополнительно прибыли 19 линейных бригад Россетей, специализирующихся на линиях высокого напряжения. Сейчас энергетики находятся в режиме оперативных переключений,

связанных с переходом на основные схемы питания. Также отрабатываются

отдельные заявки от потребителей от ряда районов.