Судья напомнила Серебренникову о необходимости посещать заседания суда

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Судья напомнила режиссеру Судья напомнила режиссеру Кириллу Серебренникову , что если он будет пропускать заседания суда, то вопрос о мере пресечения может возникнуть вновь.

Ранее судья Мещанского суда Олеся Менделеева отказалась взять с режиссера и других подсудимых подписку о невыезде, оставив их без ограничений.

"У вас отменена мера пресечения, но статус подсудимых не отменен", - сказала судья. Она отметила, что будет проводить заседания с 10 утра до 6 вечера каждый день, кроме выходных и праздников, если адвокаты соберутся в командировку или отпуск, то должны будут найти себе замену. Кроме того, она призвала участников процесса быть дисциплинированными.