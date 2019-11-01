Судья напомнила Серебренникову о необходимости посещать заседания суда

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Судья напомнила режиссеру Кириллу Серебренникову, что если он будет пропускать заседания суда, то вопрос о мере пресечения может возникнуть вновь.
Ранее судья Мещанского суда Олеся Менделеева отказалась взять с режиссера и других подсудимых подписку о невыезде, оставив их без ограничений.
"У вас отменена мера пресечения, но статус подсудимых не отменен", - сказала судья. Она отметила, что будет проводить заседания с 10 утра до 6 вечера каждый день, кроме выходных и праздников, если адвокаты соберутся в командировку или отпуск, то должны будут найти себе замену. Кроме того, она призвала участников процесса быть дисциплинированными.
По словам судьи, в противном случае может возникнуть вопрос о мере пресечения, а то, что один раз она отклонила ходатайство обвинения, не значит, что в следующий раз решение будет таким же. "Кроме того, суд может по собственной инициативе поднять вопрос о мере пресечения", - отметила она.
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