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РИА Новости

В Нарьян-Маре проверят данные о попытке воспитателей помешать убийце

13:53 01.11.2019
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© СК РФДетский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
© СК РФ
МУРМАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Следователи проверят информацию о том, что две воспитательницы, находившиеся в группе во время нападения нетрезвого мужчины с ножом на ребенка, пытались помешать убийце, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
В четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина - как оказалось, он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика. Стал ли ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Подозреваемого задержали на месте, в пятницу суд заключил его под стражу. Охранник детского сада задержан.
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Вчера, 13:30Радио Sputnik
Задержан охранник, пропустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара
"Дети уже готовились ко сну. Воспитательницы находились в группе. По некоторым данным, они пытались помешать нападавшему. Эту информацию проверят следователи", - сообщила представитель ведомства Светлана Тарнаева.
В четверг замгубернатора НАО Наталия Сидорова сообщила, что власти окажут всю необходимую помощь семье убитого ребенка. Сразу после случившегося с родителями мальчика и с семьями других детей группы детсада начали работать психологи. В пятницу детский сад закрыт для посещения детей, перед ним образовался стихийный мемориал, куда жители города несут цветы и игрушки. В пятницу днем в морге больницы проходит прощание с ребенком.
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Убийство ребенка в Нарьян-МареНарьян-МарПроисшествия
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