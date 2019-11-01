В Нарьян-Маре проверят данные о попытке воспитателей помешать убийце

МУРМАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Следователи проверят информацию о том, что две воспитательницы, находившиеся в группе во время нападения нетрезвого мужчины с ножом на ребенка, пытались помешать убийце, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.

"Дети уже готовились ко сну. Воспитательницы находились в группе. По некоторым данным, они пытались помешать нападавшему. Эту информацию проверят следователи", - сообщила представитель ведомства Светлана Тарнаева.

В четверг замгубернатора НАО Наталия Сидорова сообщила, что власти окажут всю необходимую помощь семье убитого ребенка. Сразу после случившегося с родителями мальчика и с семьями других детей группы детсада начали работать психологи. В пятницу детский сад закрыт для посещения детей, перед ним образовался стихийный мемориал, куда жители города несут цветы и игрушки. В пятницу днем в морге больницы проходит прощание с ребенком.