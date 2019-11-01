Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – два, Идлиб – четыре, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Латакия – три, Алеппо – один, Хама – четыре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению гуманитарных акций не проводил.