Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – два, Идлиб – четыре, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Латакия – три, Алеппо – один, Хама – четыре", - говорится в сообщении.