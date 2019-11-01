Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T13:52Z
https://ria.ru/20191101/1560489029.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156048/52/1560485257_0:220:3176:2007_1036x0_80_0_0_1376756a7b8115b90231482c0f9a3122.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

13:52 01.11.2019
93
© REUTERS / Kemal AslanСирия
Сирия
© REUTERS / Kemal Aslan
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – два, Идлиб – четыре, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Латакия – три, Алеппо – один, Хама – четыре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению гуманитарных акций не проводил.
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
Вчера, 13:13Радио Sputnik
Началось совместное российско-турецкое патрулирование на севере Сирии
001000
Обсудить 0
Война в СирииМинистерство обороны РФСирияВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие в Сирии
США возобновили патрулирование нефтяных месторождений в Сирии, сообщили СМИ
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
Электрик
В Верхневолжье до конца года останется усиленная группировка энергетиков
Работа ветеринарной клиники
Единый кол-центр ветеринарной службы открыли в Подмосковье
Ситуация в Южном Судане
МОМ потребовала освободить сотрудницу, захваченную в Южном Судане
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
В Турции подтвердили начало совместного патрулирования с Россией в Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Повстанцы-хуситы в Йемене
В Йемене хуситы заявили о сбитом американском беспилотнике
Дамаск
Сирийские курды заявили о нехватке средств для надзора за боевиками
Гололедица. Архивное фото
Синоптики продлили "желтый" уровень опасности в Москве и области
Вид Тюмени
Более 50 школ и 60 детских садов построят в Тюменской области к 2024 году
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия надеется, что США найдут правильное решение по СНВ, заявили в МИД
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
В Черном море в 2020 году пройдут масштабные учения Украины и НАТО
РЭЦ проведет в Москве Международный экспортный форум Сделано в России
РЭЦ проведет в Москве Международный экспортный форум "Сделано в России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния