Минобороны опровергло сообщения о нервных срывах среди военных в Забайкалье

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
"Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространенные отдельными интернет-СМИ, является вымыслом. Заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей. Воинское подразделение несёт службу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что после инцидента со стрельбой в одной из частей в Забайкалье несколько военнослужащих попали в госпиталь после нервного срыва.
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.