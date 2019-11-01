Минобороны опровергло сообщения о нервных срывах среди военных в Забайкалье

Ранее некоторые СМИ сообщили, что после инцидента со стрельбой в одной из частей в Забайкалье несколько военнослужащих попали в госпиталь после нервного срыва.

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.