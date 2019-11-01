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РИА Новости

Минобороны опровергло сообщения о нервных срывах среди военных в Забайкалье

13:50 01.11.2019 (обновлено: 16:32 01.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
"Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространенные отдельными интернет-СМИ, является вымыслом. Заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей. Воинское подразделение несёт службу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что после инцидента со стрельбой в одной из частей в Забайкалье несколько военнослужащих попали в госпиталь после нервного срыва.
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.
Поселок Горный
30 октября, 09:41Радио Sputnik
Стало известно, из-за чего солдат расстрелял сослуживцев в Забайкалье
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Министерство обороны РФЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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