РИА Новости представило VR-проекты на Tech Week 2019

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. РИА Новости представило свои проекты в формате виртуальной реальности на конференции Tech Week 2019, которая прошла 29 октября – 1 ноября в технопарке " РИА Новости представило свои проекты в формате виртуальной реальности на конференции Tech Week 2019, которая прошла 29 октября – 1 ноября в технопарке " Сколково ". Участники форума получили возможность ознакомиться с VR-историями "Лунная станция" и "Музей исчезнувших картин".

Проект "Лунная станция" позволяет заглянуть в 2038 год, когда в соответствии с российской лунной программой на поверхности естественного спутника Земли должен появиться полноценный комплекс сооружений: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры.

"Музей исчезнувших картин" – особое VR-пространство, в котором собраны образцы русского искусства, уничтоженные, сожженные, украденные или исчезнувшие во время боевых действий. Это не просто виртуальные репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева выступила на конференции с докладом на тему "Иммерсивная журналистика: кейсы, результаты и выводы первого года работы".

"Очень важно для отрасли в целом обсуждение результатов и трендов в таком масштабе и на таком уровне. Для нас было полезно участвовать в мероприятии", – отметила Лосева.

Презентация прошла на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9. Все VR-истории РИА Новости доступны в бесплатном приложении РИА.Lab в AppStore Google Play . Для полноценного взаимодействия с проектами достаточно кардборда.

"VR-проект "Лунная станция" мне понравился, впечатлило звездное небо. Есть ощущение, что побывал на реальной лунной станции, – поделился впечатлениями мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, посетивший стенд РИА Новости. – За VR-технологиями будущее как в сфере развлечений, так и в образовании. Для ребенка, который учится в школе и изучает астрономию, намного интереснее и полезнее один раз увидеть и побывать на Луне в виртуальной реальности, чем читать об этом в скучных учебниках. VR на службе у человечества, и это влияние только усиливается".

РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.