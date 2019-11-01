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РИА Новости

РИА Новости представило VR-проекты на Tech Week 2019

13:49 01.11.2019 (обновлено: 13:50 01.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовТестирование VR-очки на стенде МИА "Россия сегодня" в рамках Russian Tech Week 2019 в инновационном центре "Сколково"
Тестирование VR-очки на стенде МИА Россия сегодня в рамках Russian Tech Week 2019 в инновационном центре Сколково
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. РИА Новости представило свои проекты в формате виртуальной реальности на конференции Tech Week 2019, которая прошла 29 октября – 1 ноября в технопарке "Сколково". Участники форума получили возможность ознакомиться с VR-историями "Лунная станция" и "Музей исчезнувших картин".
Проект "Лунная станция" позволяет заглянуть в 2038 год, когда в соответствии с российской лунной программой на поверхности естественного спутника Земли должен появиться полноценный комплекс сооружений: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры.
"Музей исчезнувших картин" – особое VR-пространство, в котором собраны образцы русского искусства, уничтоженные, сожженные, украденные или исчезнувшие во время боевых действий. Это не просто виртуальные репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров.
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева выступила на конференции с докладом на тему "Иммерсивная журналистика: кейсы, результаты и выводы первого года работы".

"Очень важно для отрасли в целом обсуждение результатов и трендов в таком масштабе и на таком уровне. Для нас было полезно участвовать в мероприятии", – отметила Лосева.

Презентация прошла на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9. Все VR-истории РИА Новости доступны в бесплатном приложении РИА.Lab в AppStore и Google Play. Для полноценного взаимодействия с проектами достаточно кардборда.
VR-музей исчезнувших картин: теперь вы сможете увидеть утраченные шедевры
25 октября, 11:00РИА Новости
VR-музей исчезнувших картин: теперь вы сможете увидеть утраченные шедеврыЗа свою историю человечество потеряло тысячи шедевров. Они бесследно пропадали, горели, были украдены. Но иногда можно поправить непоправимое — вернуть им жизнь. "Музей исчезнувших картин" — уникальный проект в виртуальной реальности, где можно увидеть 17 прежде утраченных, но восстановленных в VR образцов русского искусства. И это только начало.
"VR-проект "Лунная станция" мне понравился, впечатлило звездное небо. Есть ощущение, что побывал на реальной лунной станции, – поделился впечатлениями мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, посетивший стенд РИА Новости. – За VR-технологиями будущее как в сфере развлечений, так и в образовании. Для ребенка, который учится в школе и изучает астрономию, намного интереснее и полезнее один раз увидеть и побывать на Луне в виртуальной реальности, чем читать об этом в скучных учебниках. VR на службе у человечества, и это влияние только усиливается".
РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
Площадка Tech Week два раза в год объединяет лучших предпринимателей из разных точек России и зарубежья. На осенней встрече организаторы планируют собрать 2000 участников, ожидаются выступления более 200 ораторов. На Nech Week традиционно будет развернута выставка smart-проектов для решения задач бизнеса.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев тестирует VR-очки в презентационной зоне РИА.Lab на Международном благотворительном фестивале Белая трость в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в Москве.
14 октября, 18:31РСпорт
Губерниев оценил VR-историю "Слепые в большом городе"
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Наталья ЛосеваРоссияНовости агентстваОбщество
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