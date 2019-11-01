Более 50 школ и 60 детских садов построят в Тюменской области к 2024 году

ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. В Тюменской области до 2024 года планируется построить порядка 58 школ и 60 детских садов в рамках реализации национальных проектов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

За последние десять лет в регионе уже возвели более 20 детских садов, 33 школы, 15 спортивных объектов, 10 учреждений культуры и более 45 иных социальных значимых объектов. Благоустроено более 500 дворов, реконструированы центральные площади во всех районных центрах Тюменской области.

Новые образовательные учреждения оснащены современным оборудованием, лабораториями для проектной и внеурочной деятельности, есть игровые рекреации, на территориях оборудованы спортивные площадки. Строительство и капитальный ремонт ведется в рамках нацпроекта "Образование".

По поручению главы региона по всей Тюменской области реализуется концепция открытой школы. Любое образовательное учреждение должно быть общественным центром притяжения для всех жителей близлежащей территории, местом, где люди могут реализовать свой творческий и спортивный потенциал.