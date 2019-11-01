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РИА Новости

"Самый богатый дом в округе": что известно об убийстве экс-мэра Киселевска

14:17 01.11.2019 (обновлено: 16:21 01.11.2019)
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© Фото : Администрация Кемеровской областиБывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
© Фото : Администрация Кемеровской области
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Виктория Дубовская. Этой ночью в Кемеровской области убили бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева. По версии следствия, на участок перед его домом проникли неизвестные, одного из которых Лаврентьев успел застрелить из ружья. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

"Увидела свет от фонариков"

Вечером 31 октября в полицию сообщили о стрельбе в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Прибывшие на место оперативники обнаружили на территории частного дома два тела. Одним из погибших оказался хозяин участка — 59-летний Сергей Лаврентьев.
© СК РоссииНа месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп-кадр видео СК России
На месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп кадр видео СК РФ
© СК России
На месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп-кадр видео СК России
По словам жены экс-мэра, вечером она заметила возле дома свет от фонарика и два темных силуэта. Лаврентьев, взяв охотничье ружье, вышел на улицу. Через пару минут прозвучали выстрелы. Женщина решилась покинуть дом, только когда все стихло. Лаврентьев был уже мертв: пули попали в голову и живот. В нескольких метрах от него лежал неизвестный в камуфляжной форме, с маской на лице.
Сейчас в поселке работают криминалисты: опрашивают соседей и прочесывают окрестности. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России "Убийство, совершенное группой лиц".
Сергей Лаврентьев в ноябре 2002-го был назначен заместителем главы Киселевска, в марте 2003-го возглавил администрацию города. В августе 2018-го его в очередной раз переизбрали. Однако через несколько месяцев он добровольно подал в отставку.
© СК РоссииНа месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп-кадр видео СК России
На месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп кадр видео СК РФ
© СК России
На месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп-кадр видео СК России
До этого Лаврентьев возглавлял Киселевское погрузочно-транспортное управление — единственное в городе предприятие, занимающееся железнодорожными перевозками.
В администрации погибшего вспоминают как доброго и отзывчивого человека.

Хороший спортсмен

Личность убитого налетчика следствие пока не раскрывает, хотя его уже опознали. По официальным данным, это 40-летний житель соседнего города. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о мастере спорта по вольной борьбе Марате Г., проживавшем в Белово.
По словам знакомых, он — начальник спасательной группы, работал в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса. В агентстве эту информацию РИА Новости подтвердили.
© СК РоссииНа месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп-кадр видео СК России
На месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп кадр видео СК РФ
© СК России
На месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп-кадр видео СК России
"Числится у нас такой в Беловской спасательной группе, — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области. — Характеризовался положительно. У руководства вопросов к нему не возникало. Сейчас из интернета узнали о произошедшем. Директор агентства уже поехал на место (в Белово. — Прим. ред.) разбираться".
Друзья и близкие не верят, что Марат Г. может быть причастен к преступлению.
"Я хорошо знал его, как и многие в городе. У него было свое охранное агентство, — рассказывает РИА Новости знакомый погибшего. — Мы сейчас просто в шоке. Марат — абсолютно положительный человек, и собеседник хороший, и настоящий специалист в спорте. Он постоянно ездил на сборы с ребятами, помогал тренировать, подсказывал".

Огромный дом

Следствие рассматривает разные версии произошедшего в Верх-Чумыше. Одна из приоритетных — попытка разбойного нападения.
Местные считают, что мотивом преступления мог быть грабеж: дом Лаврентьевых — один из самых больших в округе. Особняк построили порядка пяти лет назад, и все знали, что это собственность мэра.
"Остальные в округе живут очень скромно, — говорит РИА Новости жительница села. — Есть несколько коттеджей, но они в основном на другой стороне реки, а так вокруг стоят самые обычные дома".
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21 октября, 14:07РИА Новости
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
При этом Верх-Чумыш — один из самых престижных пригородов Киселевска. Живописное, экологически чистое место, на берегу реки. До центра города — 15 минут на машине.
Сам Киселевск хорошей экологией похвастаться не может: девять угольных разрезов и многочисленные обогатительные фабрики. Горожане не раз жаловались во все инстанции на невыносимые условия. Прошлой зимой город на всю страну прославился черным снегом — тогда полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 251 УК России "Загрязнение атмосферы".
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Убийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеСергей ЛаврентьевПроисшествия
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