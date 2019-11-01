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РИА Новости

"Ростех" начал поставки новой вакцины от гриппа

13:45 01.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВакцина
Вакцина
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вакцина. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новой четырехвалентной вакцины от гриппа, всего в 2019 году регионы РФ получат более 2,7 миллиона доз, говорится в сообщении компании.
"Холдинг приступил к поставкам 1 ноября 2019 года. Планируется, что первыми будут привиты граждане, входящие в "группы риска": лица с хроническими заболеваниями и представители профессий, контактирующие с большим количеством людей - работники социальной сферы, транспорта и здравоохранения", - сказано в сообщении.
Медсестра в прививочном кабинете
15 октября, 14:17РИА Новости
В российские регионы поставили 70% необходимого объема вакцин от гриппа
Контракт заключен в рамках реализации плана Минздрава и Роспотребнадзора по поэтапному переходу на вакцинацию населения четырехвалентной вакциной в период до 2023 года, уточнили в "Ростехе".
"Наш новейший препарат включает четыре актуальных штамма вирусов гриппа вместо трех и соответствует всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Всего же для эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в 2019-2020 годах мы поставим почти 63 миллиона доз вакцин, что позволит охватить не менее 40% населения страны", – прокомментировал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.
В прошлом году вакцинация позволила снизить заболеваемость гриппом на 24,5%, а ОРВИ – на 5% по сравнению с 2017 годом, приводит "Ростех" данные Роспотребнадзора.
Разработка вакцины "Ультрикс Квадри" началась в 2017 году на заводе "Форт" в Рязанской области, когда ВОЗ рекомендовал квадривалентные вакцины к применению во всем мире. "Четырехвалентные вакцины содержат дополнительный штамм вируса гриппа B, они более эффективны, так как позволяют исключить возможные риски, связанные с появлением и циркуляцией Викторианской и Ямагатской линий вирусов гриппа группы В", - отметили в госкорпорации. В настоящее время около 70% вакцин, применяемых в США, являются четырехвалентными, в Японии их доля достигает 100%, заметили в "Ростехе".
Медсестра в прививочном кабинете
20 сентября, 09:56Радио Sputnik
В Подмосковье начали использовать новую вакцину против гриппа
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РоспотребнадзорМинистерство здравоохранения РФРостехРоссияОбщество
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