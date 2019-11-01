"Ростех" начал поставки новой вакцины от гриппа

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию "Ростех" , заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новой четырехвалентной вакцины от гриппа, всего в 2019 году регионы РФ получат более 2,7 миллиона доз, говорится в сообщении компании.

"Холдинг приступил к поставкам 1 ноября 2019 года. Планируется, что первыми будут привиты граждане, входящие в "группы риска": лица с хроническими заболеваниями и представители профессий, контактирующие с большим количеством людей - работники социальной сферы, транспорта и здравоохранения", - сказано в сообщении.

Контракт заключен в рамках реализации плана Минздрава и Роспотребнадзора по поэтапному переходу на вакцинацию населения четырехвалентной вакциной в период до 2023 года, уточнили в "Ростехе".

"Наш новейший препарат включает четыре актуальных штамма вирусов гриппа вместо трех и соответствует всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Всего же для эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в 2019-2020 годах мы поставим почти 63 миллиона доз вакцин, что позволит охватить не менее 40% населения страны", – прокомментировал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

В прошлом году вакцинация позволила снизить заболеваемость гриппом на 24,5%, а ОРВИ – на 5% по сравнению с 2017 годом, приводит "Ростех" данные Роспотребнадзора.