В Тюменской области сократилась смертность от сердечных заболеваний

ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. В Тюменской области благодаря внедрению новых технологий удалось добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Планируется продолжить обновление оборудования в областных учреждениях здравоохранения, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

По данным на начало сентября текущего года, смертность от болезней системы кровообращения в целом в регионе составила 495,7 случаев на 100 тысяч населения, для сравнения в среднем по России – 588 случаев на 100 тысяч населения.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на приобретение ангиографической установки для Областной больницы №4 в Ишиме и компьютерного томографа для Областной больницы № 23 в Ялуторовске. Замена оборудования позволит обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи и приблизить ее для жителей муниципалитетов.

"Снижение смертности, в том числе от заболеваний сердца и сосудов, а также увеличение продолжительности жизни – ключевые показатели, обозначенные президентом страны в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография". Поставленные цели требуют от всех напряженной работы", – отметил глава региона Моор.