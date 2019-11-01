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РИА Новости
Тюменская область

В Тюменской области сократилась смертность от сердечных заболеваний

13:45 01.11.2019
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© Depositphotos / ScharfsinnСердце напечатанное на 3D-принтере
Сердце напечатанное на 3D-принтере
© Depositphotos / Scharfsinn
ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. В Тюменской области благодаря внедрению новых технологий удалось добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Планируется продолжить обновление оборудования в областных учреждениях здравоохранения, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.
По данным на начало сентября текущего года, смертность от болезней системы кровообращения в целом в регионе составила 495,7 случаев на 100 тысяч населения, для сравнения в среднем по России – 588 случаев на 100 тысяч населения.
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на приобретение ангиографической установки для Областной больницы №4 в Ишиме и компьютерного томографа для Областной больницы № 23 в Ялуторовске. Замена оборудования позволит обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи и приблизить ее для жителей муниципалитетов.

"Снижение смертности, в том числе от заболеваний сердца и сосудов, а также увеличение продолжительности жизни – ключевые показатели, обозначенные президентом страны в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография". Поставленные цели требуют от всех напряженной работы", – отметил глава региона Моор.

Областная больница в Ишиме оказывает специализированную медицинскую помощь жителям Ишима и 10 муниципальных районов. Ежегодно врачи этой больницы проводят более 260 каронароангиографий – исследований, позволяющих определить место и степень сужения или закупорку коронарных сосудов. Проведение этой процедуры в экстренной ситуации одновременно со стентированием спасает жизнь больному с острым инфарктом миокарда и стенокардией.
Данные кардиограммы пациента в сельской больнице
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