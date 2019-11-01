МОМ потребовала освободить сотрудницу, захваченную в Южном Судане

ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная организация по миграции (МОМ) требует освободить свою сотрудницу, захваченную в Южном Судане, а также ребенка погибшей сотрудницы МОМ, деятельность организации временно приостановлена в пяти районах на границе с Демократической Республикой Конго, заявил на брифинге официальный представитель МОМ Поль Диллон.

"В настоящее время мы прилагаем усилия для обнаружения местонахождения нашей пропавшей коллеги и ребенка. Предпринимаются все возможные усилия для ее немедленного освобождения без предварительных условий", - процитировал Диллон слова главы миссии МОМ в Южном Судане Жан-Поля Шози.

По словам Диллона, МОМ временно прекратила свою деятельность в пяти районах, которые расположены на границе с ДР Конго, но готова возобновить работу, как только позволят условия безопасности.

На прошлой неделе в субботу группа сотрудников МОМ попала под перекрестный обстрел в Центральной Экваториальной провинции в Южном Судане. В результате были убиты трое волонтеров – двое мужчин и женщина, чей ребенок был ранее похищен. Еще двое волонтеров получили ранения. Ранее неизвестные в ходе нападения похитили женщину-волонтера и четырехлетнего сына сотрудницы МОМ. На данный момент их местонахождение неизвестно.