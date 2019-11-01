Россия надеется, что США найдут правильное решение по СНВ, заявили в МИД

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москва считает, что фактор выборов в США осложняет переговоры по продлению СНВ, но надеется, что Вашингтон сможет найти правильное решение в 2020 году, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
"Что касается следующего года и его потенциального наполнения... Мы считаем, что, конечно, фактор выборов всегда такого рода разговоры осложняет, но хотелось бы надеяться, что даже занятый выборами и борьбой за свое политическое выживание президент всё-таки найдет возможность принять правильное решение, если ему это настоятельно посоветуют его помощники и советники. Хотелось бы на это надеяться", - заявил он в ходе экспертной дискуссии о тенденциях в сфере контроля над вооружениями на площадке клуба "Валдай".
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.