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РИА Новости

Россия надеется, что США найдут правильное решение по СНВ, заявили в МИД

13:39 01.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москва считает, что фактор выборов в США осложняет переговоры по продлению СНВ, но надеется, что Вашингтон сможет найти правильное решение в 2020 году, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
"Что касается следующего года и его потенциального наполнения... Мы считаем, что, конечно, фактор выборов всегда такого рода разговоры осложняет, но хотелось бы надеяться, что даже занятый выборами и борьбой за свое политическое выживание президент всё-таки найдет возможность принять правильное решение, если ему это настоятельно посоветуют его помощники и советники. Хотелось бы на это надеяться", - заявил он в ходе экспертной дискуссии о тенденциях в сфере контроля над вооружениями на площадке клуба "Валдай".
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