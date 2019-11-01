ЛНР проведет разминирование на участке разведения сил у Золотого

Во вторник украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводилось три дня. В пятницу Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завершила процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе

"Дальше у нас, согласно плану графика, будет проводиться разминирование основных участков и направлений в рамках безопасности мониторинга миссией (СММ) ОБСЕ внутри участка. Будет производится демонтаж фортификационных сооружений, частичная уборка обочин дорог. На это все дается срок до 26 числа (ноября)", - заявил Филипоненко

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.