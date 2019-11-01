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РИА Новости

ЛНР проведет разминирование на участке разведения сил у Золотого

13:37 01.11.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаРаботы МЧС ЛНР по разминированию местности
Работы МЧС ЛНР по разминированию местности
© РИА Новости / Олеся Потапова
Работы МЧС ЛНР по разминированию местности . Архивное фото
ЗОЛОТОЕ ( Луганская область), 1 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика проведет разминирование на участке разведения сил и средств у Золотого, сообщил журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Во вторник украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводилось три дня. В пятницу Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завершила процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе
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"Дальше у нас, согласно плану графика, будет проводиться разминирование основных участков и направлений в рамках безопасности мониторинга миссией (СММ) ОБСЕ внутри участка. Будет производится демонтаж фортификационных сооружений, частичная уборка обочин дорог. На это все дается срок до 26 числа (ноября)", - заявил Филипоненко
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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