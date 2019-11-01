Мужчина ранен при обстреле пригорода Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли пригород Донецка, ранение получил мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 07.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении населенного пункта Спартак в пригороде Донецка... В результате обстрела осколочные ранения левой ноги и правого плеча получил мужчина 1979 года рождения", - заявил представитель ведомства.
Он добавил, что обстрел со стороны силовиков велся с применением минометов калибром 120 миллиметров.