Около 3 тысяч заявок поступило на фестиваль "Мосгаз зажигает звезды"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Недвижимость. Восьмой Московский международный фестиваль "Мосгаз" зажигает звезды" установил рекорд по числу участников: за победу в этом году будут бороться более тысячи юных вокалистов и около двух тысяч художников из 7 стран, говорится в пресс-релизе Восьмой Московский международный фестиваль "Мосгаз" зажигает звезды" установил рекорд по числу участников: за победу в этом году будут бороться более тысячи юных вокалистов и около двух тысяч художников из 7 стран, говорится в пресс-релизе "Мосгаза"

Конкурс проводится при поддержке комплекса городского хозяйства и пресс-службы мэра и правительства Москвы, добавляется в нем.

"Впервые за всю историю существования фестиваля заявки прислали юные дарования из большинства регионов России, в том числе Крыма, Дагестана и Чечни, Татарстана и Башкортостана, ХМАО — Югры и Якутии, с острова Сахалин", - сообщается в пресс-релизе.

Указом президента России 2020-й год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По решению оргкомитета главной темой вокального конкурса фестиваля выбрана патриотическая песня, а одной из номинаций художественного конкурса — "Вечный огонь — вечная память".

В этом сезоне творчество юных художников традиционно будут оценивать члены Российской академии художеств и Союза художников России, преподаватели МГАХИ имени В.И. Сурикова, члены международных художественных объединений. Имена лауреатов и дипломантов будут объявлены в декабре 2019 года в центральном офисе "Мосгаза" на торжественной церемонии открытия выставки лучших работ и награждения победителей. Поддержать работы конкурсантов может любой желающий в течение месяца, начиная с 12 ноября, на официальном сайте фестиваля. Победители интернет-голосования получат специальные призы, добавляется в сообщении.

Отборочный этап музыкального конкурса пройдет 14 - 16 ноября в центральном офисе "Мосгаза". Уровень вокального мастерства конкурсантов оценят заслуженная артистка России Жанна Рождественская, завкафедрой Российской академии музыки имени Гнесиных профессор Марина Медведева, телеведущая и педагог по вокалу Ирина Бреусова, а также гостья из Латвии - певица Ольга Пирагс. Жюри возглавил декан вокального факультета Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, народный артист России Петр Скусниченко, отмечается в нем.