Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T13:32Z
https://ria.ru/20191101/1560487389.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150005/21/1500052141_0:0:3160:1778_1036x0_80_0_0_190aa2c07693fba1e79acb12574e0987.jpg
РИА Новости

В Китае хотят запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним

13:32 01.11.2019
94
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейп
Вейп
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вейп. Архивное фото
ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Государственное управление табачной монополии Китая в пятницу опубликовало извещение с требованием к физическим и юридическим лицам прекратить продавать несовершеннолетним электронные сигареты, а также перестать продвигать и распространять соответствующую продукцию в интернете, говорится на сайте ведомства.
"С целью усилить защиту физического и психологического здоровья несовершеннолетних и предотвратить покупку ими электронных сигарет через интернет, настаиваем на том, чтобы все производители и продавцы электронных сигарет немедленно закрыли интернет-магазины и приложения, где можно купить соответствующие товары", - говорится в документе.
Электронная сигарета
31 октября, 21:49РИА Новости
Число жертв вейпинга в США достигло 37 человек
Также ведомство призвало платформы электронной коммерции "немедленно закрыть все магазины по продаже электронных сигарет и снять с продажи соответствующую продукцию". Помимо этого, производители и продавцы электронных сигарет должны отозвать рекламу своей продукции в интернете.
Ведомство также отмечает необходимость, чтобы компетентные органы на всех уровнях усилили надзор за рынком электронных сигарет, усилить контроль продвижением и продажей электронных сигарет через интернет, пресекать эту торговлю, а также расследовать и уведомлять о соответствующих нарушениях.
Пока не сообщается, каким образом будет контролироваться соблюдение соответствующих требований и чем грозит их невыполнение.
Выставка Global vape - 2017
23 октября, 21:06Радио Sputnik
Вейпы в России могут приравнять к обычным сигаретам
700000
Обсудить 0
КитайВ мире
Рекомендуем
Хэллоуин
В США стрельба произошла на вечеринке по случаю Хэллоуина, сообщили СМИ
Американские военнослужащие в Сирии
США возобновили патрулирование нефтяных месторождений в Сирии, сообщили СМИ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
В российском МИД прокомментировали визит генсека НАТО на Украину
Полиция
Стрельба в московском Сити по стаканчикам закончилась делом о хулиганстве
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Пекин призвал США прекратить оказывать давление на свои компании
Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против Ирана
Лаборатория
На создание геномных центров в России потратят более 11 миллиардов рублей
Дамаск
Курды рассчитывают на помощь США в интеграции в политсистему Сирии
Митохондрии
Ученые выяснили, как клетки печени защищаются от диабета
Фестиваль Мосгаз зажигает звезды
Около 3 тысяч заявок поступило на фестиваль "Мосгаз зажигает звезды"
ДНР
Мужчина ранен при обстреле пригорода Донецка, заявили в ДНР
Работы МЧС ЛНР по разминированию местности
ЛНР проведет разминирование на участке разведения сил у Золотого
ЧАЭС
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали шесть сталкеров
Повстанцы-хуситы в Йемене
В Йемене хуситы заявили о сбитом американском беспилотнике
Международный рок-фестиваль Maxidrom 2012
Майк Шинода из Linkin Park записал трек для российского фильма "Аванпост"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния