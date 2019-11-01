В Китае хотят запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним

"С целью усилить защиту физического и психологического здоровья несовершеннолетних и предотвратить покупку ими электронных сигарет через интернет, настаиваем на том, чтобы все производители и продавцы электронных сигарет немедленно закрыли интернет-магазины и приложения, где можно купить соответствующие товары", - говорится в документе.