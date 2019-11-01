В Китае хотят запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Государственное управление табачной монополии Китая в пятницу опубликовало извещение с требованием к физическим и юридическим лицам прекратить продавать несовершеннолетним электронные сигареты, а также перестать продвигать и распространять соответствующую продукцию в интернете, говорится на сайте ведомства.
"С целью усилить защиту физического и психологического здоровья несовершеннолетних и предотвратить покупку ими электронных сигарет через интернет, настаиваем на том, чтобы все производители и продавцы электронных сигарет немедленно закрыли интернет-магазины и приложения, где можно купить соответствующие товары", - говорится в документе.
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Также ведомство призвало платформы электронной коммерции "немедленно закрыть все магазины по продаже электронных сигарет и снять с продажи соответствующую продукцию". Помимо этого, производители и продавцы электронных сигарет должны отозвать рекламу своей продукции в интернете.
Ведомство также отмечает необходимость, чтобы компетентные органы на всех уровнях усилили надзор за рынком электронных сигарет, усилить контроль продвижением и продажей электронных сигарет через интернет, пресекать эту торговлю, а также расследовать и уведомлять о соответствующих нарушениях.
Пока не сообщается, каким образом будет контролироваться соблюдение соответствующих требований и чем грозит их невыполнение.
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