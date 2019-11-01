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РИА Новости
Культура

Актеры "Ленкома" восстановили закрашенное граффити с портретом Захарова

13:31 01.11.2019 (обновлено: 13:45 01.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраффити с изображением народного артиста СССР Марка Захарова на стене дома в Настасьинском переулке,
Граффити с изображением народного артиста СССР Марка Захарова на стене дома в Настасьинском переулке,
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Граффити с изображением народного артиста СССР Марка Захарова на стене дома в Настасьинском переулке,. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Граффити с изображением художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова на стене дома напротив театра, закрашенное неизвестным мужчиной, восстановили актеры, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.
Портрет худрука "Ленкома" появился на стене дома в Настасьинском переулке 1 октября, в ночь накануне похорон Захарова. Его автор, актер театра Алексей Кокорин, изобразил профиль Захарова вместе с артистом хора Егором Стосковым.
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"Вчера граффити в 17.25 было закрашено неизвестным вандалом, судя по камерам. Актеры после спектакля его восстановили, те же ребята, кто рисовал", - рассказали в пресс-службе.
Как ранее сообщил РИА Новости Кокорин, портрет могут закрасить в течение 40 дней, но москвичи выступили за сохранение граффити. В пресс-службе префектуры Центрального административного округа РИА Новости подтвердили, что граффити закрашивать не будут.
Художественный руководитель театра "Ленком", выдающийся режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября.
Граффити с изображением народного артиста СССР Марка Захарова на стене дома в Настасьинском переулке
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КультураТеатрНовости культурыЛенкомМарк ЗахаровМосква
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