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РИА Новости

Идея правил нуждается в доработке, считают эксперты

13:28 01.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМужчина едет на электросамокате
Мужчина едет на электросамокате
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мужчина едет на электросамокате. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подготовленный проект правил для передвижения на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях - правильная инициатива, но она нуждается в доработке с учетом особенностей всех этих индивидуальных транспортных средств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале. Ведомство предлагает ввести в ПДД нового участника дорожного движения - лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ), при этом в определении термина "пешеход" исключить приравнивание к пешеходам лиц старше 7 лет, использующих для передвижения роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства.
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По мнению замруководителя экспертного центра Probok.net Андрея Мухортикова, инициатива по исключению владельцев гироскутеров, электросамокатов и прочего из числа пешеходов - правильная, потому что эти транспортные средства могут передвигаться со скоростью до 50-80 километров в час.
"Другое дело, что те поправки, которые подготовлены, они, в общем, особо ничего не меняют. То есть, они по-прежнему позволяют участникам движения на этих самых скоростных средствах передвигаться по тротуарам, если нет соответственно велодорожек. Это надо еще дорабатывать, еще внедрять штрафы за перемещение", - сказал Мухортиков РИА Новости.
Он также отметил, что правила можно и дальше конкретизировать, потому что все те индивидуальные транспортные средства, которые сейчас используют пешеходы, сильно различаются по скорости.
"Одно дело самокат, а другое дело - какой-нибудь скоростной гироскутер", - подчеркнул Мухортиков.
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Руководитель Федерации автовладельцев России также одобрил идею приравнять пешеходов на гироскутерах и прочем к велосипедистам.
"У велосипедистов тоже скорость большая, но тем не менее они не являются участниками дорожного движения, имеющими лицензию. То есть они имеют перед автомобилями преимущество, точно так же, как пешеходы. Вот то же самое нужно сделать и с гироскутерами и самокатами. Пусть они передвигаются по дорожкам и выделенным белым полосам, не более того", - сказал Канаев.
По его мнению, выпускать граждан на гироскутерах, самокатах и сигвеях на дороги общего пользования можно было бы только при условии сдачи экзамена на знания ПДД и при обязательной проверке зрения.
В проекте правил Минтранс предлагает установить преимущество пешеходов во всех случаях совмещенного движения с велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средство индивидуальной мобильности, а во всех случаях совмещенного движения с пешеходами установить максимальную скорость движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения эти средства, 20 километров в час.
Лица в возрасте до 7 лет могут двигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов, пешеходным зонам, от 7 до 14 лет - двигаться на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам на стороне для движения велосипедистов, старше 14 лет - по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон. При отсутствии такой инфраструктуры предлагается ряд вариантов.
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