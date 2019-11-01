В Кузбассе проверяют данные о личности подозреваемого в убийстве экс-мэра

КЕМЕРОВО, 1 ноя - РИА Новости. Руководство Агентства по защите населения и территории Кемеровской области проверяет информацию о причастности сотрудника Марата Гарипова к убийству экс-мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева.
В Telegram-каналах появилась информация, что предполагаемый убийца, найденный рядом с телом убитого экс-мэра Киселевска – сотрудник Агентства по защите населения Кемеровской области Марат Гарипов. Его личность якобы была опознана по отпечаткам пальцев.
"Есть такой у нас Гарипов в Беловской спасательной группе … Марат. Работает. И сейчас числится. Он – мастер спорта по вольной борьбе, он участвовал неоднократно во всех соревнованиях, и в международных … Характеризовался довольно положительно. Никаких к нему вопросов не было со стороны руководства. Мы сейчас тоже информацию такую получили из интернета. Туда на место (в Белово – ред.) выехал директор Агентства разбираться … так это или нет, потому что официального подтверждения пока нет", – рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области.
Собеседник агентства уточнил, что как только появится официальное подтверждение, что Гарипов – предполагаемый преступник, будет проведено служебное расследование.
Ранее сообщалось, что экс-мэр был убит в ночь на 1 ноября в собственном доме. Также недалеко от погибшего Лаврентьева было обнаружено тело одного из предполагаемых преступников. На месте работают следователи. СК РФ по региону возбуждено уголовное по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Приоритетная версия – разбойное нападение. Прокуратура взяла расследование преступления на контроль.