В Кузбассе проверяют данные о личности подозреваемого в убийстве экс-мэра

"Есть такой у нас Гарипов в Беловской спасательной группе … Марат. Работает. И сейчас числится. Он – мастер спорта по вольной борьбе, он участвовал неоднократно во всех соревнованиях, и в международных … Характеризовался довольно положительно. Никаких к нему вопросов не было со стороны руководства. Мы сейчас тоже информацию такую получили из интернета. Туда на место (в Белово – ред.) выехал директор Агентства разбираться … так это или нет, потому что официального подтверждения пока нет", – рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области.