В Москве ради парада 7 ноября могут разогнать облака, заявил Вильфанд

Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве. Архивное фото

Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дождевые облака над столичным регионом 7 ноября, когда на Красной площади состоится исторический парад, могут разогнать с помощью авиации, рассказал журналистам в пятницу в Москве научный руководитель Роман Вильфанд. Дождевые облака над столичным регионом 7 ноября, когда на Красной площади состоится исторический парад, могут разогнать с помощью авиации, рассказал журналистам в пятницу в Москве научный руководитель Гидрометцентра

"Вполне вероятно, что на погоду будут оказывают активное воздействие" , - сказал Вильфанд, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, в параде будут участвовать более 600 военных в форме красноармейцев с пистолетом-пулеметом Шпагина в руках. Парад организован в честь исторического мероприятия 7 ноября 1941 года, после которого его участники сразу отправились на фронт.

Вильфанд пояснил, что активное воздействие подразумевает, что на подступах к Москве дождевые облака будут "обстреляны" реагентами с самолетов. Для каждого облака подбирают свой реагент, который провоцирует набухание капель внутри облака и выпадение на подступах к городу. В столицу в таким образом облака прибудут обезвоженными.