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РИА Новости

В Москве ради парада 7 ноября могут разогнать облака, заявил Вильфанд

13:25 01.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дождевые облака над столичным регионом 7 ноября, когда на Красной площади состоится исторический парад, могут разогнать с помощью авиации, рассказал журналистам в пятницу в Москве научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Вполне вероятно, что на погоду будут оказывают активное воздействие" , - сказал Вильфанд, отвечая на соответствующий вопрос.
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С парада – на передовую. Съемки 7 ноября 1941 года
Как сообщалось, в параде будут участвовать более 600 военных в форме красноармейцев с пистолетом-пулеметом Шпагина в руках. Парад организован в честь исторического мероприятия 7 ноября 1941 года, после которого его участники сразу отправились на фронт.
Вильфанд пояснил, что активное воздействие подразумевает, что на подступах к Москве дождевые облака будут "обстреляны" реагентами с самолетов. Для каждого облака подбирают свой реагент, который провоцирует набухание капель внутри облака и выпадение на подступах к городу. В столицу в таким образом облака прибудут обезвоженными.
Однако синоптик уточнил, что активное воздействие будет оказано при условии, что оно будет иметь смысл. Кроме того, бывают ситуации, когда "обеспечить отсутствие дождя невозможно никакими способами".
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200015
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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