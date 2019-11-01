Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T14:00Z
https://ria.ru/20191101/1560486657.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156048/69/1560486949_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_74329aa6644cf3d7c475d63695f918c4.jpg
РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Трофей и Трамп. Ликвидация аль-Багдади

14:00 01.11.2019
351
ИноСМИ. Серьезно
Трофей и Трамп. Ликвидация аль-Багдади
Вчера, 14:00
Президент США Трамп "сервировал" уничтожение террориста аль-Багдади для телезрителей как свою символическую победу. Поведение Трампа чем-то напоминало племенные обычаи: публике был представлен как бы "медиа-скальп" поверженного врага. Трамп даже приукрасил победу, добавив неподтвержденную информацию, что аль-Багдади "умер как трус, крича и рыдая".
Американские генералы, однако, указали, что у президента не было никакой возможности узнать, какие звуки террорист номер один издавал перед смертью, а это значит, что Трамп банально врет. А у не любящих Трампа СМИ тотчас возникло подозрение, что своим "племенным" восторгом по поводу поверженного врага Трамп отвлекает внимание от собственных просчетов. Главный из них – провальная политика в Сирии, где теперь верховодят Россия и Турция с Ираном.
Впрочем, оказалось, что публика в США не приемлет прозаической правды, а жаждет как раз трамповской "трагедии мести". Журналисту "Вашингтон пост", который посмел предположить, что аль-Багдади не был на самом деле трусом, пришлось взять свои слова обратно. А как его заставили это сделать – расскажут редакторы ИноСМИ Алексей Дубосарский и Дмитрий Бабич.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
100000
Обсудить 0
ИноСМИ. СерьезноПодкастМедиавойныСША
Рекомендуем
Массовые протесты в Чили
Госдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД не стали комментировать отказ Болгарии в визе российскому дипломату
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме ответили на заявления о причастности России к протестам в Чили
Вывеска МИА Россия сегодня
МИА "Россия сегодня" потребовало от литовского портала извинений за клевету
Логотип Россия сегодня
МИД назвал обвинения литовского портала в адрес "России сегодня" вбросом
RT ответил Навальному роликом Нас никто не смотрит
RT ответил Навальному роликом "Нас никто не смотрит"
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Последствия обстрела в городе Ясиноватая. 21 декабря 2017
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Руководитель делегации России в Конгрессе, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: сессия Конгресса местных властей СЕ была успешной для России
Флаг Абхазии
В посольстве опровергли слухи о планах включить Абхазию в состав России
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла в штаб-квартире ООН в Женеве, Швейцария
Итоги выборов не повлияют на отношения с Россией, заявил лидер Афганистана
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 с отказавшим двигателем приземлился в тюменском аэропорту
Спутниковая система Гонец, представленная на стенде госкорпорации Роскосмос
В России появится своя спутниковая система телефонной связи
Жаир Болсонару
Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали протесты в Ливане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния