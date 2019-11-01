Трофей и Трамп. Ликвидация аль-Багдади

Американские генералы, однако, указали, что у президента не было никакой возможности узнать, какие звуки террорист номер один издавал перед смертью, а это значит, что Трамп банально врет. А у не любящих Трампа СМИ тотчас возникло подозрение, что своим "племенным" восторгом по поводу поверженного врага Трамп отвлекает внимание от собственных просчетов. Главный из них – провальная политика в Сирии, где теперь верховодят Россия и Турция с Ираном.
Впрочем, оказалось, что публика в США не приемлет прозаической правды, а жаждет как раз трамповской "трагедии мести". Журналисту "Вашингтон пост", который посмел предположить, что аль-Багдади не был на самом деле трусом, пришлось взять свои слова обратно. А как его заставили это сделать – расскажут редакторы ИноСМИ Алексей Дубосарский и Дмитрий Бабич.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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