Трофей и Трамп. Ликвидация аль-Багдади

Американские генералы, однако, указали, что у президента не было никакой возможности узнать, какие звуки террорист номер один издавал перед смертью, а это значит, что Трамп банально врет. А у не любящих Трампа СМИ тотчас возникло подозрение, что своим "племенным" восторгом по поводу поверженного врага Трамп отвлекает внимание от собственных просчетов. Главный из них – провальная политика в Сирии, где теперь верховодят Россия и Турция с Ираном.