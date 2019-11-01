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РИА Новости

Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями, заявил МИД

13:21 01.11.2019
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США поднимают в контактах с Россией вопросы контроля над новыми видами вооружений; Москва считает, что для этого должен быть создан новый документ, и готова обсуждать его в рамках стратегического диалога, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
"Если такого рода системы ограничивать, то да, это потребует выработки каких-то новых договоренностей, в ДСНВ их включить технически невозможно", - заявил он журналистам на площадке клуба "Валдай".
Речь идет о системах, подобных российским "Посейдону", "Кинжалу" и "Буревестнику".
"Американцы поднимают эти вопросы, мы доводим до них позицию, которую я сейчас изложил. К ДСНВ это отношения не имеет, и готовность обсуждать данную тематику в рамках стратегического диалога", - добавил он.
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