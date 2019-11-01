Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями, заявил МИД

"Если такого рода системы ограничивать, то да, это потребует выработки каких-то новых договоренностей, в ДСНВ их включить технически невозможно", - заявил он журналистам на площадке клуба "Валдай".

"Американцы поднимают эти вопросы, мы доводим до них позицию, которую я сейчас изложил. К ДСНВ это отношения не имеет, и готовность обсуждать данную тематику в рамках стратегического диалога", - добавил он.