Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями, заявил МИД

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США поднимают в контактах с Россией вопросы контроля над новыми видами вооружений; Москва считает, что для этого должен быть создан новый документ, и готова обсуждать его в рамках стратегического диалога, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
"Если такого рода системы ограничивать, то да, это потребует выработки каких-то новых договоренностей, в ДСНВ их включить технически невозможно", - заявил он журналистам на площадке клуба "Валдай".
Речь идет о системах, подобных российским "Посейдону", "Кинжалу" и "Буревестнику".
"Американцы поднимают эти вопросы, мы доводим до них позицию, которую я сейчас изложил. К ДСНВ это отношения не имеет, и готовность обсуждать данную тематику в рамках стратегического диалога", - добавил он.