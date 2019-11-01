В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали шесть сталкеров

КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Украинские полицейские задержали шестерых сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Работники отдела полиции зоны ЧАЭС во время патрулирования на территории зоны отчуждения в городе Припять обнаружили группу из шести мужчин, которые незаконно проникли туда с целью экстремального туризма. Туристы-правонарушители в возрасте от 20 до 46 лет, все жители Киева", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.