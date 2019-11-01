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РИА Новости

РЭЦ проведет в Москве Международный экспортный форум "Сделано в России"

13:15 01.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Международного экспортного форума «Сделано в России»РЭЦ проведет в Москве Международный экспортный форум "Сделано в России"
РЭЦ проведет в Москве Международный экспортный форум Сделано в России
© Фото : предоставлено пресс-службой Международного экспортного форума «Сделано в России»
МОСКВА, 1 ноя – Пресс-служба Международного экспортного форума "Сделано в России". В Москве 14 ноября пройдет Международный экспортный форум "Сделано в России", организатором которого выступит АО "Российский экспортный центр".
Мероприятие, регулярно собирающее ведущих экспертов российского экспортно-ориентированного бизнеса, ежегодно привлекает порядка 3000 участников, из которых 75% – российские делегаты, а 25% – представители иностранных покупателей и профессионального сообщества.
Вниманию гостей форума будет представлена выставочная экспозиция с презентацией лучших образцов экспортной продукции, организованы все условия для качественного В2В-нетворкинга и бизнес-переговоров. Деловая программа форума включает в себя круглые столы, мастер-классы, а также панельные сессии по всем направлениям национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
"Развитие экспортного потенциала России невозможно без обмена опытом с коллегами и специалистами, предпринимателями из регионов и других стран. Поэтому организация таких проектов крайне важна для нас. Регистрация на форум уже открыта, а участие в мероприятии бесплатно для всех заинтересованных лиц. Мы готовы делиться лучшими практиками и рады пригласить максимальное количество участников к диалогу. Отмечу, что рост экспорта сегодня является приоритетным вектором развития и имеет колоссальный эффект для будущего всей страны", - прокомментировал Андрей Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр".
В ходе форума планируется обсудить вопросы реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе вопросы промышленного экспорта, логистики, международной торговли, экспорта продукции агропромышленного комплекса и услуг, а также системных мер развития международной кооперации и применения передового опыта субъектов Российской Федерации на международном рынке.
К участию в форуме приглашены руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, компании-экспортеры, институты развития и деловые объединения, а также российские и зарубежные эксперты. Кроме того, в программе мероприятий запланированы телемосты с ключевыми странами-партнерами (Китай, Индия, Германия). Одним из центральных мероприятий программы станет торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской премии "Экспортер года" при участии первых лиц государства.
"Всероссийская премия "Экспортер года" – это признание на государственном уровне достижений отечественных производителей в сфере промышленности, сельском хозяйстве, высоких технологиях и в сфере услуг. В этом году нами было получено более 1600 заявок от участников из 80 регионов России, причем 2/3 из них – от представителей малого и среднего бизнеса. Это красноречиво говорит о том, что предпринимательское сообщество является важной движущей силой развития экспортного потенциала", – рассказывает генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.
Форум пройдет в конгресс-центре Центра международной торговли (Москва, Краснопресненская наб., 12). Подробная информация о деловой программе форума и анкета для аккредитации участника форума размещены на сайте АО "Российский экспортный центр" – www.exportcenter.ru/events/forum
Участие в форуме является бесплатным.
Пресс-служба Международный экспортный форум "Сделано в России":
Ирина Ботвиньева | 8 (965) 393-09-21 | press-exportcenter@accredcenter.ru
Аккредитация СМИ – форма регистрации на сайте Форума.
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Заявка на размещение пресс-релиза.
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