Максим Фадеев опубликовал клип на песню Rock the Silence

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал на YouTube клип на песню Rock the Silence.
"Для меня это видео — олицетворение свободы, веры в мечту. Нет ничего невозможного, все рамки лишь в нашей голове", — написал продюсер.
В клипе маленький мальчик мечтает о том, что когда-нибудь станет космонавтом, а пока ему удается сделать ракету и запустить в ней хомяка. На удивление, она не только долетает и приземляется на Луне, но и грызун с куском американского флага в зубах возвращается домой.
Ранее Фадеев заявлял, что о его сингле уже в декабре узнают во всем мире.
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