Максим Фадеев опубликовал клип на песню Rock the Silence

В клипе маленький мальчик мечтает о том, что когда-нибудь станет космонавтом, а пока ему удается сделать ракету и запустить в ней хомяка. На удивление, она не только долетает и приземляется на Луне, но и грызун с куском американского флага в зубах возвращается домой.