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РИА Новости

Опрос показал, сколько россиян выступают за возвращение смертной казни

13:13 01.11.2019 (обновлено: 13:14 01.11.2019)
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© Fotolia / Syda ProductionsОпрос
Опрос
© Fotolia / Syda Productions
Опрос. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (69%) считают, что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни; причем более половины (52%) вернули бы эту меру в российскую практику, а более трети (37%) считают введение в 1996 году моратория на применение смертной казни верным решением, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Опрос "ФОМнибус" проводился 26-27 октября в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
25 октября, 19:42РИА Новости
КПРФ предложила вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления
Россиянам предложили ответить на вопрос, следует ли России сегодня вернуться к применению смертной казни или полностью отменить ее, либо нужно по-прежнему придерживаться моратория. Так, 52% опрошенных заявили, что "следует вернуться к применению смертной казни", 30% выступили за то, чтобы придерживаться моратория, то есть не отменять смертную казнь, но и не применять её на практике, лишь 8% хотели бы полностью отменить смертную казнь.
Согласно данным опроса, большинство россиян (69%) допускают, что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни: в основном респонденты назвали сексуальное преступление против несовершеннолетних (68%), убийство (57%) и терроризм (53%). При этом 21% придерживаются противоположного мнения.
По результатам исследования, почти половина россиян (45%) считает, что Россия неправильно поступила, введя в 1996 году мораторий, по которому суды могут приговаривать осуждённых к этой мере наказания, но приговор не приводится в исполнение, 37% уверены в обратном, а 18% затруднились с ответом.
Член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе
22 октября, 17:46Сказано в эфире
"Возникает несколько вопросов". Адвокат об условиях возврата смертной казниДискуссии о возвращении смертной казни после убийства 9-летней саратовчанки не утихают. В эфире радио Sputnik адвокат, член СПЧ Шота Горгадзе высказал мнение о том, при каких условиях возможно восстановление исключительной меры наказания.
Тему о возможности возвращения смертной казни стали поднимать после убийства девятилетней девочки в Саратове, которая пропала по пути из дома в школу. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". Позже власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой, был задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, который признался в преступлении.
За возвращение смертной казни в России после трагедии в Саратове выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков, в интернете начали собирать подписи под соответствующей петицией. Госдума на своей странице в социальной сети запустила опрос, стоит ли возвращать смертную казнь в России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что вопрос о возможности возвращения в России смертной казни в настоящее время никак не обсуждается.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
22 октября, 13:56РИА Новости
Миронов назвал условия для отмены моратория на смертную казнь
Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.
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Ольга Алимова (депутат)Госдума РФФонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
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