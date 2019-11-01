Опрос показал, сколько россиян выступают за возвращение смертной казни

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (69%) считают, что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни; причем более половины (52%) вернули бы эту меру в российскую практику, а более трети (37%) считают введение в 1996 году моратория на применение смертной казни верным решением, свидетельствуют данные опроса фонда Большинство россиян (69%) считают, что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни; причем более половины (52%) вернули бы эту меру в российскую практику, а более трети (37%) считают введение в 1996 году моратория на применение смертной казни верным решением, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение"

Опрос "ФОМнибус" проводился 26-27 октября в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Россиянам предложили ответить на вопрос, следует ли России сегодня вернуться к применению смертной казни или полностью отменить ее, либо нужно по-прежнему придерживаться моратория. Так, 52% опрошенных заявили, что "следует вернуться к применению смертной казни", 30% выступили за то, чтобы придерживаться моратория, то есть не отменять смертную казнь, но и не применять её на практике, лишь 8% хотели бы полностью отменить смертную казнь.

Согласно данным опроса, большинство россиян (69%) допускают, что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни: в основном респонденты назвали сексуальное преступление против несовершеннолетних (68%), убийство (57%) и терроризм (53%). При этом 21% придерживаются противоположного мнения.

По результатам исследования, почти половина россиян (45%) считает, что Россия неправильно поступила, введя в 1996 году мораторий, по которому суды могут приговаривать осуждённых к этой мере наказания, но приговор не приводится в исполнение, 37% уверены в обратном, а 18% затруднились с ответом.

Тему о возможности возвращения смертной казни стали поднимать после убийства девятилетней девочки в Саратове, которая пропала по пути из дома в школу. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт" . Позже власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой, был задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, который признался в преступлении.

За возвращение смертной казни в России после трагедии в Саратове выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков, в интернете начали собирать подписи под соответствующей петицией. Госдума на своей странице в социальной сети запустила опрос, стоит ли возвращать смертную казнь в России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что вопрос о возможности возвращения в России смертной казни в настоящее время никак не обсуждается.