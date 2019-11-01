Майк Шинода из Linkin Park записал трек для российского фильма "Аванпост"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода записал песню fine специально для российского фантастического блокбастера "Аванпост" режиссера Егора Баранова, сообщает пресс-служба компании Warner Music Russia.

"Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать. Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце", - рассказал Шинода, чьи слова приводит пресс-служба.

Действие фильма "Аванпост" разворачивается в постапокалиптическом будущем, когда в живых на планете остается малая часть человечества, названная "круг жизни". Большая часть "круга" пришлась на Россию и несколько соседних стран. Разведывательным группам удается выяснить, что за глобальным вымиранием стоит загадочная атака, которую предстоит отразить оставшимся людям. Роли в картине исполнили Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова и Алексей Чадов.

Linkin Park — одна из самых успешных рок-групп 2000-х, продажи ее пластинок превысили 55 миллионов экземпляров, музыканты собирали стадионы по всему миру, их вклад в музыку отмечен двумя премиями "Грэмми" и множеством других престижных наград. Летом 2017 года фронтмен коллектива Честер Беннингтон покончил с собой.