Стрельба в московском Сити по стаканчикам закончилась делом о хулиганстве

"В ОМВД поступил рапорт об обнаружении признаков преступления по материалам проверки заявления гражданина. В ходе проверки установлено, что 22 июня 2019 года примерно в 16.30 у торгового центра на Пресненской набережной припарковался автомобиль Mercedes, из которого вышли молодые люди, выставили перед забором башни (Сити - ред.) пустые стаканы и стали по ним стрелять", - рассказал собеседник агентства.