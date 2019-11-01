Стрельба в московском Сити по стаканчикам закончилась делом о хулиганстве

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбудили столичные полицейские после того, как некие мужчины устроили стрельбу по стаканчикам у башни московского Сити летом, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"В ОМВД поступил рапорт об обнаружении признаков преступления по материалам проверки заявления гражданина. В ходе проверки установлено, что 22 июня 2019 года примерно в 16.30 у торгового центра на Пресненской набережной припарковался автомобиль Mercedes, из которого вышли молодые люди, выставили перед забором башни (Сити - ред.) пустые стаканы и стали по ним стрелять", - рассказал собеседник агентства.
По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".