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РИА Новости

Стрельба в московском Сити по стаканчикам закончилась делом о хулиганстве

13:13 01.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбудили столичные полицейские после того, как некие мужчины устроили стрельбу по стаканчикам у башни московского Сити летом, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"В ОМВД поступил рапорт об обнаружении признаков преступления по материалам проверки заявления гражданина. В ходе проверки установлено, что 22 июня 2019 года примерно в 16.30 у торгового центра на Пресненской набережной припарковался автомобиль Mercedes, из которого вышли молодые люди, выставили перед забором башни (Сити - ред.) пустые стаканы и стали по ним стрелять", - рассказал собеседник агентства.
По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
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