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РИА Новости

Изменения в ПДД "загонят" самокаты на тротуары, считает эксперт

13:03 01.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовОтдыхающие в парке "Царицыно" в Москве.
Отдыхающие в парке Царицыно в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Отдыхающие в парке "Царицыно" в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Проект правил для передвижения электросамокатов и гироскутеров, предложенный Минтрансом РФ, "загонит" их на тротуары, заявил РИА Новости член экспертного совета Госдумы РФ Петр Дворянкин.
Минтранс РФ подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них. Ведомство также предлагает ввести в ПДД нового участника дорожного движения - лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ), при этом в определении термина "пешеход" исключить приравнивание к пешеходам лиц старше 7 лет, использующих для передвижения роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства.
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По словам эксперта, изменения в ПДД актуальны с точки зрения активного развития новых форматов городской мобильности. "В Москве, в том числе за счет активного развития пешеходного пространства, его связанности, расширения тротуаров с одной стороны и сужения автомобильной дороги, введения платной парковки в центре были созданы благоприятные условия для развития передвижения на самокатах, электросамокатах, гироскутерах - "средств индивидуальной мобильности", если руководствоваться терминологией, предлагаемой проектом документа", - отметил он.
Дворянкин отметил, что СИМ могут развивать среднюю скорость в районе 20-30 км/ч, что больше скорости передвижения пешеходов и меньше скорости движения автомобилей и общественного транспорта. "Текущая редакция законопроекта, по сути, убирает СИМ с дороги на тротуары, ограничивая их скорость до 20 км/ч", - считает он.
"Важно, чтобы владельцы СИМ внимательно отнеслись к вопросу взаимодействия с пешеходами, не создавая для них помех. Все-таки 4-х кратная разница в скорости между пешеходом и максимально разрешенной скоростью СИМ является существенной", - добавил эксперт.
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Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров
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Петр ДворянкинМинистерство транспорта РФГосдума РФРоссияОбщество
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