Изменения в ПДД "загонят" самокаты на тротуары, считает эксперт

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Проект правил для передвижения электросамокатов и гироскутеров, предложенный Проект правил для передвижения электросамокатов и гироскутеров, предложенный Минтрансом РФ , "загонит" их на тротуары, заявил РИА Новости член экспертного совета Госдумы РФ Петр Дворянкин

Минтранс РФ подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них. Ведомство также предлагает ввести в ПДД нового участника дорожного движения - лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ), при этом в определении термина "пешеход" исключить приравнивание к пешеходам лиц старше 7 лет, использующих для передвижения роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства.

По словам эксперта, изменения в ПДД актуальны с точки зрения активного развития новых форматов городской мобильности. "В Москве, в том числе за счет активного развития пешеходного пространства, его связанности, расширения тротуаров с одной стороны и сужения автомобильной дороги, введения платной парковки в центре были созданы благоприятные условия для развития передвижения на самокатах, электросамокатах, гироскутерах - "средств индивидуальной мобильности", если руководствоваться терминологией, предлагаемой проектом документа", - отметил он.

Дворянкин отметил, что СИМ могут развивать среднюю скорость в районе 20-30 км/ч, что больше скорости передвижения пешеходов и меньше скорости движения автомобилей и общественного транспорта. "Текущая редакция законопроекта, по сути, убирает СИМ с дороги на тротуары, ограничивая их скорость до 20 км/ч", - считает он.