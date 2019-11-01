Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается на сайте суда.
Киев требовал отвода судьи Апелляционного суда Амстердама из-за того, что тот якобы связан с Россией. Как отмечается в решении, на основании представленных документов и прошедших слушаний не выявилось никаких обстоятельств, которые убедительно указывали бы на пристрастность.
Коллекция скифского золота представляет собой около двух тысяч артефактов, вывезенных из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до воссоединения Крыма с Россией. В августе того же года музей заявил, что не будет возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей вернулась на Украину.
В декабре 2016-го окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов.
В июле этого года апелляционный суд установил, что к рассматриваемому случаю не применима конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ссылалась Украина. Окончательное решение было отложено, а стороны получили два месяца на то, чтобы представить дополнительную информацию о правах собственности. Окончательное решение должно последовать в течение шести—девяти месяцев.
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