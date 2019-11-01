Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте

Киев требовал отвода судьи Апелляционного суда Амстердама из-за того, что тот якобы связан с Россией. Как отмечается в решении, на основании представленных документов и прошедших слушаний не выявилось никаких обстоятельств, которые убедительно указывали бы на пристрастность.