Эксперты: необходимо создать "экологический медиапул" СМИ стран Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноя – РИА Новости. Необходимо создать международный "экологический медиапул" СМИ стран Необходимо создать международный "экологический медиапул" СМИ стран Арктического региона с целью распространения информации об экологических проблемах региона и налаживания конструктивного диалога для их решения, считают эксперты, принявшие участие в форуме "ECO-MEDIA-BARENTS-2019".

Форум собрал в Архангельске журналистов и независимых экологов из семи арктических регионов России, Норвегии и Финляндии. Его организаторами выступили Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", Центр экологического мониторинга "ПОМОР" и информационно-аналитическое агентство "Barents News".

"Решение экологических задач, имеющих принципиальное значение для жителей Баренцева региона, все чаще привлекает пристальное внимание региональных СМИ. Отмечу, что Баренц-регион стоит сегодня на пороге настоящего инвестиционного бума. Следствием этого становится серьезная конкуренция вокруг имеющегося ресурсного потенциала. Однако при этом информация о новых технологиях, российских природосберегающих проектах, национальных разработках в области защиты окружающей среды часто остается в кругу узких специалистов и не получает достаточной широкой поддержки", - привели в центре "Помор" слова его руководителя Тимофея Суровцева.

Руководитель природоохранного союза "Зеленые воины Норвегии" Рубен Оддекалв, посетовал на форуме на то, что норвежские медиа не слишком открыты для общения с независимыми экологами и часто не готовы поднимать острые экологические проблемы.

"Сегодня вся норвежская общественность озабочена такими экологическими проблемами, как массовое строительство ветряков, в ходе которого вырубаются наши леса, также мы возмущены деятельностью горнодобывающих компаний, которым наше правительство разрешает сваливать токсичные отходы прямо в уникальные фьорды – многие из них уже забиты рудными отвалами, которые отравляют море. К сожалению, в процессе нашего противодействия СМИ Норвегии играют далеко не объективную и благовидную роль", – сказал эксперт.