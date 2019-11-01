В Гидрометцентре рассказали, когда начнется настоящая зима

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Климатическая зима придет в Россию еще не скоро, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье. Предзимье — это период между осенью и зимой. Длится с середины октября до 15-20 декабря. Климатическая зима наступит только после этого периода", — сказал метеоролог.
Вильфанд подчеркнул, что до настоящих морозов "пока еще далеко": минусовые температуры установятся в российских регионах только в конце ноября.
Между тем выделяемый синоптиками шестой сезон — предлетье — длится с середины марта до середины мая.