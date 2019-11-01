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РИА Новости

В ЛНР заявили, что ополченцы завершили разведение сил у Золотого

12:56 01.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
ЗОЛОТОЕ (Луганская область), 1 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завершила процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе, заявил в пятницу руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
"Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 "Золотое". О чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств. Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне", - сказал Филипоненко журналистам.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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