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РИА Новости

Отправлять гироскутеры на проезжую часть опасно, считает юрист

12:52 01.11.2019
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© Фото : Inventist, Inc.Девушка на гироскутере. Архивное фото
Девушка на гироскутере. Архивное фото
© Фото : Inventist, Inc.
Девушка на гироскутере. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Люди, передвигающиеся по тротуарам на сигвеях, гироскутерах и роликах опасны для пешеходов, но отправлять их на проезжую часть будет опасно уже для них самих, поэтому разумно максимально расширить сеть велодорожек по всей стране, рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы "ФБК Право", кандидат юридических наук Александр Ермоленко.
Ранее сообщалось, что Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них. Ведомство предлагает ввести в ПДД нового участника дорожного движения - лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности и запретить им передвижение в пешеходных зонах.
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"Сама инициатива очень нужная. Когда мы выделяем особую полосу как велодорожки, это упрощает движение, но везде их не сделаешь. Ситуация не очень комфортна для регулирования: выпустить на проезжую часть на гироскутере или на роликах - это уже создать угрозу для самих роллеров. Оставить их на тротуаре – угроза для пешеходов. Эти транспортные потоки нужно грамотно развести", - считает Ермоленко.
Юрист отметил, что хорошим решением может стать разветвленная сеть велодорожек, но создать ее в российских условиях очень сложно.
По его мнению, проблему можно решить, только если ввести новый класс участника дорожного движения, как и предлагает Минтранс. Юрист подчеркнул, что данная проблема актуальна сегодня для всего мира, и никто не знает, как ее однозначно решить.
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Министерство транспорта РФРоссияОбщество
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